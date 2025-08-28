ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advocaten: illegaliteit strafbaar maken ondoordacht, ineffectief

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 14:07
anp280825124 1
DEN HAAG (ANP) - Het reeds in de Tweede Kamer aangenomen voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen is "onzorgvuldig tot stand gekomen" en "slecht onderbouwd". Dat oordeelt de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) nadat een commissie de politieke plannen onderzocht om illegaliteit en hulp aan mensen zonder papieren strafbaar te maken. De maatregelen zijn bovendien inefficiënt: bewijs ontbreekt dat het leidt tot terugkeer naar het land van herkomst en vrijwillig vertrek zal "juist verminderen".
De orde hekelt ook de rechtsonzekerheid die de strafbaarstelling schept, "omdat onduidelijk blijft wanneer iemand precies strafbaar is of wanneer hulpverlening als medeplegen kan worden gezien". De NOvA voegt zich in een rij van organisaties die zich zorgen maken over de gevolgen voor mensen die zich vrijwillig of beroepshalve inzetten voor mensen die illegaal in Nederland verblijven.
De Raad van State deelt vrijdag zijn advies over de strafbaarstelling van illegaliteit.
Vorig artikel

VN verwijten Israël dat mensen verdwijnen bij voedseldistributie

Volgend artikel

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

anp270825173 1

Rusland somberder over economie door hoge rente

Low-Res_Spicomellus afer

Bizarre dinosaurus ontdekt: nog nooit zo'n stekelig pantser gezien