Advocaten: illegaliteit strafbaar maken ondoordacht, ineffectief

DEN HAAG (ANP) - Het reeds in de Tweede Kamer aangenomen voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen is "onzorgvuldig tot stand gekomen" en "slecht onderbouwd". Dat oordeelt de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) nadat een commissie de politieke plannen onderzocht om illegaliteit en hulp aan mensen zonder papieren strafbaar te maken. De maatregelen zijn bovendien inefficiënt: bewijs ontbreekt dat het leidt tot terugkeer naar het land van herkomst en vrijwillig vertrek zal "juist verminderen".

De orde hekelt ook de rechtsonzekerheid die de strafbaarstelling schept, "omdat onduidelijk blijft wanneer iemand precies strafbaar is of wanneer hulpverlening als medeplegen kan worden gezien". De NOvA voegt zich in een rij van organisaties die zich zorgen maken over de gevolgen voor mensen die zich vrijwillig of beroepshalve inzetten voor mensen die illegaal in Nederland verblijven.

De Raad van State deelt vrijdag zijn advies over de strafbaarstelling van illegaliteit.