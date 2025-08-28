ECONOMIE
Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

Wetenschap
door Jeannette Kras
donderdag, 28 augustus 2025 om 14:11
Er zijn talloze manieren om je brein scherp te houden: meer bewegen, nieuwe dingen leren of puzzels maken. Maar volgens nieuw Japans onderzoek kan zelfs een geur invloed hebben op de structuur van je hersenen.
Onderzoekers van Kyoto University en de University of Tsukuba lieten 28 vrouwen een maand lang rozengeurolie op hun kleding dragen. Een controlegroep van 22 vrouwen deed hetzelfde maar dan met gewoon water.
Na afloop werden MRI-scans gemaakt. De uitkomst: bij de vrouwen met rozengeur nam de hoeveelheid grijze massa in de hersenen toe. Dit is het deel van de hersenen waar informatie wordt verwerkt en opgeslagen.
"Dit onderzoek is het eerste dat laat zien dat voortdurende inademing van geur de hersenstructuur verandert”, schrijven de onderzoekers.
De groei van grijze massa was niet overal in de hersenen gelijk. In de amygdala – het deel dat emoties verwerkt – gebeurde vrijwel niets. Ook het orbitofrontale gebied, waar geuren normaal gesproken binnenkomen, bleef hetzelfde.
Maar in de posterior cingulate cortex (PCC), een regio die sterk gelinkt is aan geheugen en associaties, was de toename opvallend. Dit gebied helpt bij het koppelen van herinneringen aan geuren en bij het ophalen van informatie uit het geheugen.
De onderzoekers vermoeden dat de hersenen harder moesten werken om de continue aanwezigheid van de rozengeur te verwerken en vast te leggen. Daardoor werd dit gebied actiever en groeide het.
Betekenis voor dementie
Hoewel meer grijze massa niet automatisch betekent dat je slimmer wordt, kan de vondst wel grote gevolgen hebben. Bij mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie krimpt juist de PCC. Een simpele methode om dit deel actief te houden zou de ziekte dus mogelijk kunnen afremmen.
Het idee dat een beetje parfum of aftershave je brein gezond kan houden, klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch zien de wetenschappers mogelijkheden voor aromatherapie als goedkope en laagdrempelige manier om hersenplasticiteit te stimuleren.
"De resultaten van deze studie suggereren dat het voortdurend inademen van rozenolie hersenkrimp kan voorkomen en dementie kan tegengaan”, schrijven de onderzoekers.
Meer onderzoek is nodig – met andere geuren en grotere groepen deelnemers – maar de eerste conclusie is duidelijk: een vleugje rozengeur kan meer doen dan je lekker laten ruiken.
Bron: Science Alert

