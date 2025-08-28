ECONOMIE
VN verwijten Israël dat mensen verdwijnen bij voedseldistributie

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 14:02
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 14:04
De VN stellen dat mensen bij de schaarse voedseldistributiepunten in de Gazastrook "gedwongen verdwijnen". Dit zeggen deskundigen die voor het bureau van de Verenigde Naties voor Mensenrechten werkzaam zijn. De groep vraagt in een verklaring Israël een einde te maken aan deze "gruwelijke misdaad" en de verantwoordelijken te vervolgen.
"De berichten dat stervende mensen verdwijnen bij distributiecentra van de GHF (Gaza Humanitarian Foundation) die op zoek zijn naar eten, zijn schokkend", aldus de verklaring. Het beleid om voedsel te misbruiken "om doelgericht en massaal mensen te laten verdwijnen, moet onmiddellijk worden gestopt".
"De Palestijnse bevolking wordt opnieuw doelwit en in de meest wanhopige momenten van de slachtoffers van de honger worden ze ook nog geconfronteerd met het risico dat ze worden weggevoerd." Het Israëlische leger dat in en rond de GHF-centra actief is, weigert volgens de groep informatie te geven over waar die mensen zijn gebleven.
