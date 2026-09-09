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Advocaten in zaak over bangalijst boos over uitstel rechtszaak

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 17:53
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DEN HAAG (ANP) - De advocaten van de vier studenten uit Utrecht die worden vervolgd voor het verspreiden van een zogeheten 'bangalijst' zijn boos dat de zaak is uitgesteld. Maandag zou de inhoudelijke behandeling starten bij de rechtbank in Utrecht. Maar woensdag werd bekend dat de zaak verplaatst wordt naar de rechtbank in Gelderland, omdat familie van een van de aangevers bij de rechtbank Utrecht werkt.
De verdediging noemt het "onbegrijpelijk" dat de rechtbank hier zo kort voor de aanvang van het proces achterkomt. Dit geldt te meer nu de rechtbank al sinds juni van dit jaar bezig is met de voorbereidingen van deze door haar als "'geruchtmakend' aangemerkte zaak", schrijven de advocaten in een gezamenlijke verklaring. "Kennelijk hanteert de rechtbank daartoe geen deugdelijke toets bij aanvang van een zaak, met alle gevolgen van dien voor de betrokkenen die inmiddels jarenlang in onzekerheid en stress verkeren over de afloop van de zaak en hadden gehoopt deze nu eindelijk te kunnen afronden."
Op de lijst uit 2024 stonden de namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met daarbij seksuele en beledigende opmerkingen. De verdachten zijn alle vier lid van studentenvereniging Utrechtsch Studenten Corps (USC).
Bij de rechtbank in Utrecht zou de zaak achter gesloten deuren beginnen met een procedure waarin de verdachten en hun advocaten bezwaar maken tegen de dagvaarding. Een van de advocaten, Justus Reisinger, zegt dat de redenen daarvoor "onverkort aanwezig" zijn. Er zal een nieuwe dagvaarding worden uitgebracht. Reisinger noemt de gang van zaken "hoogst ongelukkig".
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