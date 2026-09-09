Veel minder mensen met een beperking aan het werk dan afgesproken

DEN HAAG (ANP) - Voor mensen met een beperking zijn tot dusver veel minder banen gerealiseerd dan bedoeld. Dat meldt minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de zogenoemde banenafspraak uit 2013 moesten er voor dit jaar 125.000 extra banen zijn, maar de teller staat nu op 91.812. In 2025 kwamen er slechts 2196 banen voor mensen met een beperking bij.

De doelstelling is voor het derde jaar op rij niet gehaald. De groei stagneert en daarom verwacht de minister dat de banenafspraak ook in 2027 niet gehaald wordt. De bewindsman spreekt van een "teleurstelling: voor ons, voor onze economie, maar vooral voor de mensen die nu ongewild langs de kant blijven staan".

Aartsen wil met werkgevers en gemeenten in gesprek om te zien hoe het beter kan. Ook werkt hij aan een nieuwe banenafspraak. Het huidige systeem is volgens hem "ingewikkeld en stimuleert werkgevers niet genoeg om mensen met een beperking kansen te bieden".