Advocaten melden eerste bezoek aan PKK-leider Öcalan in jaren

ISTANBUL (ANP/AFP) - Het opgesloten PKK-kopstuk Abdullah Öcalan heeft voor het eerst in ongeveer zes jaar zijn advocaten kunnen ontmoeten. Dat meldt zijn juridische team, dat via X liet weten dat het bezoek plaatsvond op 15 september.

Öcalan wordt sinds 1999 vastgehouden op een eiland voor de kust van Istanbul. Hij riep dit jaar op tot ontbinding van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die decennialang een gewapende strijd voerde voor Koerdische autonomie of onafhankelijkheid. De groep begon later met ontwapenen.

Tijdens het bezoek verklaarde Öcalan dat hij een juridisch raamwerk wil zien voor de ontwapening van de groep, aldus zijn advocaten. Die zouden sinds 2019 geen toestemming hebben gekregen om hun cliënt te bezoeken.