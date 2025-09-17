China traag met exportvergunningen aardmetalen voor EU-bedrijven

BEIJING (ANP) - Europese bedrijven moeten nog altijd lang wachten op exportvergunningen voor zeldzame aardmetalen uit China. Dat zegt de voorzitter van de Kamer van Koophandel van de EU in China (EUCCC) tegen zakenkrant Financial Times (FT). De aardmetalen zijn cruciaal voor onder andere defensiematerieel, computers, windmolens en elektrische auto's.

Sinds april eist China dat bedrijven een vergunning aanvragen voor de uitvoer van zeldzame aardmetalen. Het Aziatische land is veruit de belangrijkste exporteur van de grondstoffen. De exportplicht was een vergelding voor de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump China oplegde, maar zorgde ook voor schaarste in Europa.

In juli spraken de Chinese president Xi Jinping en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen af om deze exportbeperking te bespreken. Maar EUCCC-voorzitter Jens Eskelund zegt tegen FT dat kleine en grote Europese bedrijven nog steeds moeite hebben om een vergunning te krijgen.