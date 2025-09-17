ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China traag met exportvergunningen aardmetalen voor EU-bedrijven

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 19:18
anp170925176 1
BEIJING (ANP) - Europese bedrijven moeten nog altijd lang wachten op exportvergunningen voor zeldzame aardmetalen uit China. Dat zegt de voorzitter van de Kamer van Koophandel van de EU in China (EUCCC) tegen zakenkrant Financial Times (FT). De aardmetalen zijn cruciaal voor onder andere defensiematerieel, computers, windmolens en elektrische auto's.
Sinds april eist China dat bedrijven een vergunning aanvragen voor de uitvoer van zeldzame aardmetalen. Het Aziatische land is veruit de belangrijkste exporteur van de grondstoffen. De exportplicht was een vergelding voor de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump China oplegde, maar zorgde ook voor schaarste in Europa.
In juli spraken de Chinese president Xi Jinping en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen af om deze exportbeperking te bespreken. Maar EUCCC-voorzitter Jens Eskelund zegt tegen FT dat kleine en grote Europese bedrijven nog steeds moeite hebben om een vergunning te krijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-533668509

Europa geeft Trump weer zijn zin. Nu over Russische olie

72105589 l normal none

6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

Loading