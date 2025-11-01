Advocaten melden vrijlating verdachte van roof uit Louvre

PARIJS (ANP/AFP) - Een van de verdachten van de roof uit het Louvre in Parijs is vrijgelaten zonder te zijn aangeklaagd. Dat melden zijn advocaten.

De eerste verdachten die volgens aanklagers betrokken zijn bij de roof van historische juwelen en objecten zijn zaterdag voorgeleid. Het Openbaar Ministerie in Parijs meldde niet hoeveel verdachten verschenen.

In de zaak werden eerst twee mensen gearresteerd en vervolgens meldde de politie afgelopen week nog vijf aanhoudingen. Recent zei de Parijse aanklager Laure Beccuau dat twee verdachten die van diefstal en criminele samenzwering worden beschuldigd, dat voor een deel hebben toegegeven.

Vanaf de straat braken twee dieven met behulp van een verhuislift in in de Apollogalerij van het Louvre. Dat gebeurde op zondagochtend toen het museum net open was. Ze vernielden vitrines en gingen ervandoor met Franse kroonjuwelen ter waarde van 88 miljoen euro. Buiten wachtten medeplichtigen. De juwelen zijn nog spoorloos.