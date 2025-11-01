Tennisster Schuurs begint WTA Finals in dubbelspel met verlies

RIYAD (ANP) - Tennisster Demi Schuurs is de WTA Finals in het dubbelspel begonnen met een nederlaag. Het als eerste geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani/Jasmine Paolini was in het Saudische Riyad in twee sets te sterk voor de 32-jarige Limburgse en haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad: 6-3 6-3.

Schuurs en Muhammad zijn de nummer 8 van de plaatsingslijst op het toernooi waar de beste acht koppels van dit jaar elkaar treffen. De andere tegenstanders in de poulefase zijn de Belgische Elise Mertens en haar Russische partner Veronika Koedermetova en het Taiwanees-Letse duo Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko.

Schuurs haalde in 2019, 2021 en 2022 de halve finales op de WTA Finals, telkens met een andere partner.