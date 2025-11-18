ECONOMIE
Advocaten schorten werk in zware strafzaken uit protest op

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 11:34
anp181125087 1
ROTTERDAM (ANP) - Een groep van 46 strafadvocaten heeft aangekondigd bezoeken aan cliënten in de zwaarste gevangenisregimes op te schorten. Dat schrijven ze in een brief aan de presidenten van rechtbanken en gerechtshoven en de hoofdofficieren van justitie. Zij protesteren tegen het feit dat het door de invoering van aangescherpte wetgeving in bijvoorbeeld de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught onmogelijk is geworden vertrouwelijk met hun cliënten te communiceren. Die communicatie is volgens hen "een hoeksteen in de rechtsbijstand". Strafprocessen en voorbereidingen daarvan dreigen door het protest stil te vallen.
De brief is geschreven door de advocaten Sander Janssen en Laura Versluis en medeondertekend door 44 vakgenoten. De Penitentiaire Beginselenwet is per 1 november van kracht geworden, met veel verscherpte veiligheidsmaatregelen in zwaarbeveiligde inrichtingen als gevolg. Vooral het verregaande visuele toezicht maakt vertrouwelijke communicatie volgens de advocaten onmogelijk.
