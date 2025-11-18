ECONOMIE
Eichelsheim: zorgen over Curaçao terecht door onrust in Venezuela

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 11:35
LEIDEN (ANP) - Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt zorgen over Curaçao begrijpelijk in het licht van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela. Dat zei hij maandagavond in een opname van de podcast College Tour. "De Amerikanen hebben een gevechtskracht opgebouwd die meer is dan wat je nodig hebt voor drugsbestrijding. Dat doen ze niet voor niks."
De Verenigde Staten verzamelen troepen bij Venezuela. Een groot vliegdekschip ligt voor de kust, die op minder dan 100 kilometer van Curaçao ligt. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt de Venezolaanse president Maduro van het leiden van een drugsbende en wil dat hij aftreedt. Venezuela maakt zich volgens bronnen van persbureau Reuters op voor een mogelijke Amerikaanse militaire inval.
Eichelsheim schetst als slechtste scenario dat een Amerikaanse aanval op Venezuela leidt tot een Venezolaanse reactie op de Nederlandse eilanden "en ons ziet als deelgenoot van het Amerikaanse offensief".
