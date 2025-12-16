Advocaten: Stint voor ongeluk in Oss niet op hol geslagen

DEN BOSCH (ANP) - Het ongeluk op de spoorwegovergang in Oss, dat in september 2018 vier kinderlevens kostte, is niet veroorzaakt door een op hol geslagen Stint. Dat benadrukte advocaat Carry Knoops dinsdag in de inleiding van het pleidooi van het verdedigingsteam op de vijfde zittingsdag in de Stint-zaak.

"De Stint is niet op hol geslagen. Dat was technisch niet mogelijk en heeft zich niet voorgedaan. De remmen werkten naar behoren", zei Knoops. Een mechanisch defect sluit ze eveneens uit. De raadsvrouw benadrukte ook dat beelden hebben aangetoond dat de Stint niet tot stilstand kwam op de spoorwegovergang.

Het Openbaar Ministerie eiste maandag celstraffen van vijf jaar en vier maanden tegen de Stint-ondernemers en boetes van in totaal 360.000 euro voor hun bedrijven. Knoops: "Het OM is na het ongeval een onderzoek gestart, uitgaande van de theorie dat het wel aan de Stint moet hebben gelegen. Dat noemen we in het recht het creëren van een tunnelvisie."

Toezicht

Ze relativeerde het aantal klachten over de Stint tussen 2011 en 2018. "Het ging om 44 meldingen, anders dan de servicemeldingen. Hoezo is het dan een gevaarlijk vervoermiddel?" Knoops noemde het dodelijke ongeluk een "noodlottig ongeval, waarbij de bestuurster door een menselijke fout door de spoorboom is gereden."

De overheid heeft toestemming gegeven om de Stint op de weg te introduceren, maar liet volgens Knoops na om er toezicht op te houden. "Dat kan verdachten niet worden verweten." Volgens haar hebben de Stintproducenten "er alles aan gedaan om een veilig product op de markt te brengen". Knoops: "Het OM heeft miskend dat de ontwikkeling van de Stint een langdurig proces is geweest, waarbij veiligheid telkens op nummer 1 stond."

Het pleidooi zal de hele dag duren.