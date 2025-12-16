Poolse student opgepakt voor aanslagplannen kerstmarkt

LUBLIN (ANP/RTR) - De Poolse veiligheidsdienst heeft een student opgepakt die van plan zou zijn geweest om een aanslag te plegen op een kerstmarkt. Volgens de autoriteiten wilde Mateusz W. zich aansluiten bij Islamitische Staat.

De student uit Lublin, een stad ten zuidoosten van Warschau, plande volgens de autoriteiten een "massa-aanval" op een kerstmarkt. Hij zou explosieven hebben willen gebruiken voor de aanslag. Het is niet bekend welke kerstmarkt hij had willen aanvallen.

De veiligheidsdiensten zeggen dat de verdachte heeft geprobeerd om contact op te nemen met IS. De verijdelde aanslag zou hebben kunnen leiden tot de "dood en verwonding van veel mensen", aldus een woordvoerder.