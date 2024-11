Advocaten Trump eisen stopzetting zwijggeldzaak

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De advocaten van aankomend president Donald Trump hebben betoogd dat zijn strafzaak over zwijggeldbetalingen aan een pornoster "onmiddellijk" moet worden beëindigd. Ze zeggen in een brief aan de rechter in New York dat het destabiliserend voor het land is als de zaak wordt voortgezet. Daarnaast wordt betoogd dat Trump ook als aankomend president al onschendbaarheid geniet.

Trump is eerder dit jaar al schuldig bevonden in de zaak, maar moet zijn straf nog te horen krijgen. Aanklagers staan ervoor open de strafzaak de komende jaren aan te houden terwijl Trump president is. De zaak helemaal stopzetten zien ze niet zitten. De advocaten van Trump hebben de rechter nu gevraagd tot 20 december de tijd te krijgen om een nieuwe motie in te dienen. Daarin zouden ze dan uitleggen waarom ze vinden dat de zaak helemaal verworpen moet worden.

De strafzaak draait om een zwijggeldbetaling aan pornoster Stormy Daniels. Zij zegt het bed met Trump gedeeld te hebben. Diens fixer betaalde haar voor de verkiezingen van 2016 zwijggeld om haar verhaal voor zich te houden. Trump zou later hebben gesjoemeld met zakelijke documenten om te verhullen dat hij de advocaat terugbetaalde. Hij riskeert een jarenlange celstraf.