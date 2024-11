Verzekeraars zien verzekeringsfraudeurs professionaliseren

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse verzekeraars hebben vorig jaar voor 86 miljoen euro aan verzekeringsfraude vastgesteld. "Er worden minder fraudezaken geconstateerd, maar wel voor hogere bedragen. We zien dat verzekeringsfraudeurs professionaliseren", stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Volgens cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) is in 2023 in totaal bijna 8000 keer verzekeringsfraude aan het licht gebracht. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die onterecht claims indienen, maar ook fraude bij het aanvragen van verzekeringen. Een jaar eerder werden nog bijna 10.000 fraudeurs betrapt en telde het fraudebedrag op tot 80 miljoen euro.

De professionaliseringsslag als het gaat om verzekeringsfraude is volgens de verzekeraars onder meer te zien bij cyberbendes. In 2023 heeft het CBV 225 adviezen over cyberincidenten en -dreigingen met de sector gedeeld.

"Fraude door cybercriminelen en gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om fraude te plegen, blijven een aandachtspunt", zegt Weurding daarover. "We zien dat terug in de hele financiële sector. Fraudetactieken worden steeds complexer en ook verzekeraars hebben hiermee te maken. Daarom is het goed dat we kennis die voorhanden is delen, dan zijn we voorbereid. Dit vraagt om continue aandacht en aanscherping."