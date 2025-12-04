Advocaten weten nog niet of Borsato smaadzaak doorzet

UTRECHT (ANP) - Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops weten nog niet of Marco Borsato een zaak wil maken van de tegenaangifte die hij in 2021 deed tegen de vrouw die hem beschuldigde van ontucht. De zanger beschuldigde haar en haar moeder van het doen van een valse aangifte, smaad en laster.

"Ik hoop eerlijk gezegd, maar we moeten het nog met meneer Borsato bespreken, dat iedereen vandaag een punt achter deze zaak kan zetten", zei Geert-Jan Knoops tegen de verzamelde pers bij het verlaten van de rechtbank in Utrecht, waar Borsato eerder donderdag werd vrijgesproken. "Dat zou dan betekenen dat Borsato niet verder wil met deze zaak."

Volgens Knoops wil de zanger hoogstwaarschijnlijk verder met zijn leven. "Het heeft hem vijf jaar van zijn leven gekost en het zal nog jaren duren voordat hij hier overheen is."

Knoops vond dat de rechter het vonnis "zeer goed" had onderbouwd. Het zou hem daarom verbazen als het Openbaar Ministerie in beroep gaat. "Maar dat kunnen wij niet beoordelen."