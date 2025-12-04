Plasman denkt dat OM in beroep gaat in zaak-Marco Borsato

UTRECHT (ANP) - Peter Plasman, de advocaat van de vrouw die Marco Borsato beschuldigde van ontucht, is ervan overtuigd dat het proces rond de zanger nog niet klaar is. "Gezien de inzet en de belangen die aan de orde zijn, verwacht ik dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan", zei hij bij het verlaten van de rechtbank in Utrecht.

De advocaat vond het discutabel dat de rechter vond dat er geen steunbewijs in de zaak is, zoals het dagboek van de vrouw. "Als er een hoger beroep komt, dan kunnen we over die punten twisten. Daar zal het dan om gaan."

Plasman heeft de vrouw na het uitspreken van het vonnis op de hoogte gebracht, maar wilde niet zeggen hoe het met haar ging.

Borsato stond terecht voor het plegen van ontucht met de vrouw toen ze nog minderjarig was. Ze beschuldigde hem van het betasten van de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding.