ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Advocaten: zaak kopstuk mensensmokkelbende Eritrea is ongeldig

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 10:43
anp031125076 1
ZWOLLE (ANP) - De advocaten van de Eritreeër Amanuel W., verdacht van het leiden van een gewelddadige mensensmokkelbende, vinden dat de strafzaak tegen de man van tafel moet, omdat de vervolging niet geldig is. Maandag is in de rechtbank in Zwolle de inhoudelijke behandeling van de zaak begonnen. De rechtbank heeft negen dagen voor het megaproces uitgetrokken.
De bende van W. zou mogelijk honderden of duizenden vluchtelingen in kampen in Libië hebben opgesloten. Daar zouden ze zijn gemarteld. Familieleden in Nederland moesten geld overmaken om het martelen te stoppen. Het omvangrijke onderzoek door justitie in Nederland begon in november 2017.
Volgens W.'s advocaten heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie met de strafzaak "zijn hand overspeeld". W. is voor een groot deel van dezelfde feiten al berecht in Ethiopië en kan daarvoor niet nog eens worden vervolgd, vinden zij. Ook heeft Nederland geen rechtsmacht, oordelen zij.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

Loading