Advocaten: zaak kopstuk mensensmokkelbende Eritrea is ongeldig

ZWOLLE (ANP) - De advocaten van de Eritreeër Amanuel W., verdacht van het leiden van een gewelddadige mensensmokkelbende, vinden dat de strafzaak tegen de man van tafel moet, omdat de vervolging niet geldig is. Maandag is in de rechtbank in Zwolle de inhoudelijke behandeling van de zaak begonnen. De rechtbank heeft negen dagen voor het megaproces uitgetrokken.

De bende van W. zou mogelijk honderden of duizenden vluchtelingen in kampen in Libië hebben opgesloten. Daar zouden ze zijn gemarteld. Familieleden in Nederland moesten geld overmaken om het martelen te stoppen. Het omvangrijke onderzoek door justitie in Nederland begon in november 2017.

Volgens W.'s advocaten heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie met de strafzaak "zijn hand overspeeld". W. is voor een groot deel van dezelfde feiten al berecht in Ethiopië en kan daarvoor niet nog eens worden vervolgd, vinden zij. Ook heeft Nederland geen rechtsmacht, oordelen zij.