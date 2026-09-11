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Aerdts gaat bij EU vragen om minimumleeftijd voor sociale media

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 13:14
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) gaat samen met Spanje in Brussel vragen om een minimumleeftijd voor sociale media. Wat die leeftijd moet worden, staat niet in het voorstel van de landen. Aerdts is voorstander van een minimumleeftijd van 15 jaar.
Veel van de concrete invulling wordt in het voorstel overgelaten aan de Europese Commissie. Zo staat erin dat de leeftijdsverificatie privacyvriendelijk moet worden ontworpen, maar concrete voorstellen daarvoor staan er niet in. Ook de hoogte van de leeftijd moet door Brussel worden bepaald. De regels moeten dan hetzelfde zijn in de hele EU.
Aerdts wil dat ook andere onlineplatformen zoals videogames een minimumleeftijd kunnen krijgen. "Het is aan de providers van andere platformen om aan te tonen dat ze veilig zijn voor kinderen." Als dat niet lukt, moet er een minimumleeftijd komen.
Het is volgens de twee landen de bedoeling dat er "veilige Europese alternatieven" komen voor bestaande socialemediaplatformen.
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