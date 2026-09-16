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Aerdts is blij dat Brussel met minimumleeftijd sociale media komt

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 12:30
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DEN HAAG (ANP) - Dat de Europese Commissie komt met voorstellen voor een minimumleeftijd voor sociale media, is een "zeer goede ontwikkeling", vindt staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie, D66). Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag plannen aan voor een algeheel verbod tot 13 jaar en een verbod op persoonlijke accounts tot 15 jaar.
Tussen de 13 en 15 jaar zouden volgens Von der Leyen alleen "mini-accounts" moeten worden toegestaan die worden aangemaakt en beheerd door ouders. Voor gebruikers tussen 15 en 18 jaar moeten platforms aan "veilig ontwerp" doen.
"Het is een belangrijke stap dat er nu wordt gewerkt aan een minimumleeftijd voor sociale media in Europa", zegt Aerdts in een verklaring. "We pleiten hier als Nederland al langer voor." Zelf wil ze een minimumleeftijd van 15 jaar. "Maar uiteindelijk moeten we daar in Europa samen afspraken over maken."
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