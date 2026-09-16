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Libanon wil veiligheidsakkoord met Israël na terugtrekking leger

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 12:28
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BEIROET (ANP/AFP) - Libanon wil een veiligheidsakkoord met Israël sluiten zodra dat land zich uit het zuiden heeft teruggetrokken. Dat zegt de Libanese president Joseph Aoun tegen persbureau AFP. Volgens hem is onderhandelen de enige optie om een eind te maken aan de vijandelijkheden. "Want het alternatief is oorlog, wat ons duur zou komen te staan."
Een veiligheidsakkoord zou een opmaat kunnen zijn naar een later vredesakkoord met Israël, aldus Aoun. Ook sprak hij over de ontwapening van Hezbollah, wat volgens hem vreedzaam moet gebeuren.
Aoun gaf daarnaast aan behoefte te hebben aan een nieuwe troepenmacht in het zuiden van Libanon. Dat moet een veiligheidsvacuüm voorkomen als de VN-vredesmacht eind dit jaar vertrekt vanwege het aflopende mandaat. Nieuwe troepen zouden tijdelijk zijn, tot het Libanese leger ter plaatse kan worden ingezet.
De vredesmissie is sinds 1978 actief. Ook Nederland heeft hieraan meegedaan. Er zijn rond de 7500 vredeshandhavers uit bijna vijftig landen aanwezig.
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