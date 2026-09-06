AfD-lijsttrekker Saksen-Anhalt brengt stem uit in woonplaats

TANGERMÜNDE (ANP) - De AfD-lijsttrekker in Saksen-Anhalt, Ulrich Siegmund, heeft zondagochtend in Tangermünde zijn stem uitgebracht voor de verkiezingen in zijn deelstaat. Zijn Alternative für Deutschland geldt als goede kanshebber om bij die stembusgang de grootste te worden.

Voor de verkiezingen is grote aandacht, ook internationaal, omdat de radicaalrechtse partij bij grote winst mogelijk voor het eerst kan gaan regeren in een Duitse deelstaat. De partij peilde voorafgaand aan de verkiezingen op meer dan 40 procent van de stemmen.

Meer dan zeventig journalisten hadden zich aangemeld om Siegmund zijn stem te zien uitbrengen, schrijft N-TV. Dat deed hij op een school voor speciaal onderwijs in zijn woonplaats Tangermünde, ten westen van Berlijn. Nadat hij en zijn vrouw per brommer tegen 10.30 uur waren aangekomen, sprak hij zijn toeschouwers euforisch toe over zijn electorale opmars. Op foto's bij N-TV is te zien hoe hij het publiek toejuicht vanaf zijn Simson.

De stembussen in Saksen-Anhalt sluiten om 18.00 uur.