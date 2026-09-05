Het kabinet trekt 400 miljoen euro uit om meer ouderen gratis tegen gordelroos te laten vaccineren. Dat meldt RTL Nieuws op basis van de uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het is het opvallendste nieuws voor 50-plussers in de begrotingsplannen voor 2027, maar lang niet het enige dat verandert.

Gratis gordelroosprik voor veel meer ouderen

Het oorspronkelijke plan was bescheiden: alleen 60-jarigen zouden in aanmerking komen voor een gordelroosvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma. Dat plan wordt in de nieuwe overheidsplannen gewijzigd: vanaf 2028 vindt er een inhaalcampagne plaats voor 61- tot en met 69-jarigen. In juni werden bijna 40.000 handtekeningen overhandigd aan de vaste Kamercommissie door de Seniorencoalitie, die pleitte voor verruiming.

Jaarlijks gaan ongeveer 94.000 mensen naar de huisarts met gordelroosklachten en hoe ouder iemand is, hoe hoger het risico. Het vaccin voorkomt bij volwassenen van 50 jaar en ouder rond de 90 procent van de gordelroosgevallen, aldus het RIVM. Verpleeghuisbewoners met een Wlz-indicatie krijgen de prik al gratis na een Kamermotie van juni. Maar wie al 70 jaar of ouder is, komt niet in aanmerking en betaalt zelf: twee prikken kosten tussen de 400 en 500 euro.

Hoe ouder je bent, hoe groter het risico op gordelroos. Maar de gratis prik stopt bij 69.

AOW intact, WW-halvering uitgesteld

De bezuiniging van 2,8 miljard euro op de AOW gaat definitief niet door. Dat betekent concreet dat het kabinet de AOW-leeftijd niet meer versneld verhoogt, zo meldt ook MAX Vandaag . Ook de wijziging van de WW-uitkering wordt uitgesteld: de halvering van de maximale duur, van 24 naar 12 maanden, gaat pas in 2029 in. Het plan om het maximale dagloon met 20 procent te verlagen is eveneens van tafel. Wie als 50-plusser zijn baan verliest, houdt in 2027 dezelfde bescherming als nu.

Box 3: stil water

In de gelekte stukken staat geen oplossing voor het slepende box 3-dossier. De coalitiepartijen zijn het niet eens over de manier waarop werkelijk rendement belast moet worden. Het huidige forfaitaire stelsel blijft voorlopig van kracht. Wie puur spaart, merkt weinig verschil. Voor beleggers met hoog rendement en vastgoedbezitters is het uitstel jaar na jaar geld waard. Eerder berekenden we hoeveel dat per situatie scheelt.

Zorgpremie stijgt, eigen risico niet

De voorgenomen verhoging van het eigen risico van €385 naar €455 is een jaar uitgesteld en gaat pas in 2028 in. De zorgpremie stijgt in 2027 naar verwachting met 7 tot 9 procent, zo'n €12 tot €15 extra per maand per verzekerde. Ouderen die veel zorg gebruiken, betalen per saldo meer dan in 2026. Eerder berekenden we per huishoudtype wat dat betekent.

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