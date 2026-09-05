In 2026 kan een startende zzp 'er nog €3.323 aftrekken van de winst: €1.200 zelfstandigenaftrek plus €2.123 startersaftrek. In 2027 daalt de zelfstandigenaftrek naar €900 en wordt de startersaftrek volledig afgeschaft. Dat is in één jaar ruim €2.400 aan fiscale aftrek minder. Een overgangsregeling is er niet.

Twee aftrekposten, één klap

De zelfstandigenaftrek daalt per 1 januari 2027 van €1.200 naar €900. Het is de laatste stap van een afbouw die sinds 2023 versneld is ingezet. In 2020 bedroeg de aftrek nog €7.280, een daling van 88 procent in zes jaar. Tegelijkertijd verdwijnt de startersaftrek volledig. Die extra aftrekpost bestond sinds 1984, was bedoeld voor zzp'ers in hun eerste vijf jaar en mocht maximaal drie keer worden toegepast.

In 2020 bedroeg de gecombineerde aftrek voor een starter ruim €9.000. Daar blijft in 2027 nog geen 10 procent van over.

Hoeveel het je kost

De mkb-winstvrijstelling van 12,7% wordt berekend over de winst na ondernemersaftrek en dempt het effect iets, maar de rekening is stevig. Een rekenvoorbeeld bij een jaarwinst van €50.000.

Gevestigde zzp'er: je verliest €300 aan zelfstandigenaftrek. Na wisselwerking met de mkb-winstvrijstelling stijgt je belastbare winst met circa €262. Bij het huidige aftrektarief van 37,56% is dat zo'n €100 extra belasting per jaar. Tel de je verliest €300 aan zelfstandigenaftrek. Na wisselwerking met de mkb-winstvrijstelling stijgt je belastbare winst met circa €262. Bij het huidige aftrektarief van 37,56% is dat zo'n €100 extra belasting per jaar. Tel de vrijheidsbijdrage erbij (circa €150 voor een modaal inkomen) en je komt op ongeveer €250 per jaar.

Startende zzp'er: je verliest €2.423 aan aftrek. Je belastbare winst stijgt met ruim €2.100. Extra belasting: circa €800. Met vrijheidsbijdrage erbij: zo'n €950 per jaar, bijna vier keer zoveel als een gevestigde collega.

Geen overgangsregeling

De startersaftrek wordt in één keer geschrapt, zonder overgangsrecht. Dat betekent dat ook ondernemers die net zijn gestart het voordeel kwijt kunnen raken. Wie in 2025 of 2026 begon en de aftrek pas één of twee keer heeft benut, verliest de resterende toepassingen per direct. De mogelijkheden voor aftrek in de jaren erna worden doorgestreept.

Woordvoerder Leo Kits van ZZP Nederland noemde de combinatie in april al "klap op klap": "Waarom bij ondernemers structureel bezuinigen om een tijdelijk probleem van stijgende energieprijzen af te dekken?"

Waarom het kabinet dit doet

De afschaffing maakt deel uit van een pakket van bijna een miljard euro waarmee het kabinet de gevolgen van hoge energie- en brandstofprijzen voor burgers en bedrijven wil opvangen. Minister Heinen van Financiën noemt het een logische stap: de regeling werkte volgens hem al niet goed. De afbouw van de zelfstandigenaftrek past in het bredere streven om de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner te maken.

1,2 miljoen Nederlanders geraakt

Nederland telde in 2025 volgens het CBS zo'n 1,2 miljoen zzp'ers voor wie het zelfstandig ondernemerschap de hoofdbaan was. In het Handelsregister staan inmiddels ruim 1,8 miljoen zzp'ers ingeschreven, het hoogste aantal ooit. De afzonderlijke maatregelen stonden al langer vast. Het is de stapeling die in 2027 voelbaar wordt: wie al langer draait merkt het, maar overleeft het. Wie net begint, mist een vangnet dat er een jaar eerder nog was. Hoe alle Prinsjesdag-plannen samen uitpakken per huishoudtype, schreven we eerder in Alle Prinsjesdag-plannen opgeteld: zoveel duurder wordt 2027 voor jouw huishouden

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