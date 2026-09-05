Zo haal je geld uit je huis zonder het te verkopen (maar let op de rente)

Je huis is een spaarpot van steen, maar aan de pinautomaat heb je er niets aan. Er zijn wel manieren om geld uit die muren te halen zonder te verhuizen. Alleen: de aanbieders vallen om, de rente tikt onzichtbaar door, en juist het populairste product levert géén hypotheekrenteaftrek op.

De keuze wordt kleiner, niet groter

Terwijl het opgepotte woningvermogen groeit, dunt het aanbod uit. Per 13 juni 2026 sloot Florius de deur voor nieuwe klanten van zijn Verzilver Hypotheek : te weinig aanvragen om het product verantwoord in de lucht te houden. Wie nu een echte verzilverhypotheek wil, kan bij vier partijen terecht: ABN AMRO (vanaf 62 jaar, opname tussen 35.000 en 300.000 euro), Onderlinge Nederland met ZilverHuis (68 jaar bij één eigenaar, 72 jaar bij partners), SocioHypotheek (vanaf 60 jaar) en a.s.r. met de Levensrente hypotheek (vanaf de AOW-leeftijd, tot 50 procent van de woningwaarde met een maximum van 500.000 euro).

Je maandlasten blijven nul. Je schuld doet dat niet.

Nul maandlasten, groeiende schuld

De charme van een verzilverhypotheek is dat je niets hoeft te betalen: de rente wordt maandelijks bij de schuld opgeteld. Precies daar zit het rente-op-rente-effect. Bij vijf procent rente is een opgenomen bedrag na veertien jaar ongeveer verdubbeld — dat gaat rechtstreeks van de erfenis af. ABN AMRO en Onderlinge Nederland dekken een restschuld onder voorwaarden af, maar die voorwaarden zijn niet vrijblijvend: achterstallig onderhoud moet je herstellen, en heb je daar geen geld voor, dan komt ook die rekening bij de schuld.

Wie de rente zelf betaalt, houdt de schuld stabiel. Bij a.s.r. is dat de opzet, en de rente staat daar vast zolang je leeft.

De fiscale bijsluiter

Hier gaat het mis. Rente op een aflossingsvrije lening is niet aftrekbaar: de Belastingdienst eist jaarlijkse aflossing. ABN AMRO administreert de Overwaarde Hypotheek daarom gewoon in box 3. Aftrek bestaat alleen bij een lening die je aflost en waarvan bonnen aantonen dat het geld in de woning ging zitten.

En het geld dat je opneemt, maar niet uitgeeft, wordt vermogen. Boven 59.357 euro per persoon (118.714 euro met fiscale partner) betaal je box 3-belasting. Zit je in de Wet langdurige zorg, dan telt vermogen boven 36.952 euro alleenstaand of 73.904 euro met partner voor 4 procent mee bij je inkomen — en dus in je eigen bijdrage.

Vier procent van je opgenomen overwaarde kan zomaar terugvloeien naar het CAK.

Twee routes buiten de bank om

Goedkoper kan het via je gemeente: de SVn Verzilverlening, aan te vragen vanaf tien jaar voor je AOW-leeftijd, met veertig jaar vaste rente en zonder maandlasten. Je gemeente of provincie bepaalt het doel, meestal verduurzamen of opknappen.

De radicale variant is verkopen en terughuren: je krijgt een deel van de marktwaarde ineens, maar bent geen eigenaar meer, betaalt huur en profiteert niet van waardestijging.

Voor je je nummer achterlaat

De "gratis, vrijblijvende berekening" die je op Facebook tegenkomt, is vaak geen berekening, maar een aanmeldformulier: je vult je woningwaarde in en wordt daarna gebeld door een externe hypotheekspecialist.

De cijfers achter de trend Huishoudens met een hoofdkostwinner van 55 jaar of ouder hebben samen bijna 900 miljard euro aan woningoverwaarde. De totale overwaarde op Nederlandse koopwoningen liep tussen 2006 en 2024 op van 546 naar 1.373 miljard euro. Naar schatting 300 miljard daarvan gaat tussen 2024 en 2033 via schenkingen en erfenissen naar volgende generaties.

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