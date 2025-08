Afgelopen maanden laagste aantal woninginbraken in jaren

DEN HAAG (ANP) - Het aantal woninginbraken was de afgelopen zes maanden op het laagste punt in jaren. In de eerste helft van 2025 werd er 9767 keer ingebroken bij mensen thuis, blijkt uit een analyse van het ANP van data van de politie.

In dezelfde periode in 2012 werd nog 43.614 keer een huis binnengedrongen. De jaren daarna nam het aantal af. Zo wisten dieven in 2015 31.124 keer een huis binnen te komen. De laatste jaren bleef het aantal woninginbraken in de maanden januari tot en met juni redelijk gelijk. In 2021 werd in die periode 9790 keer ingebroken, in 2022 was dit vaker: 11.678 keer. De jaren daarna nam het aantal weer telkens iets af.

Niet in alle gemeenten werd de afgelopen jaren minder ingebroken. In veertien gemeenten steeg het aantal of bleef het gelijk. Het ging telkens wel om kleine aantallen. In 257 gemeenten was sprake van minimaal een halvering van het aantal inbraken in de afgelopen tien jaar.

In de Brabantse gemeente Best was de grootste daling, namelijk 98 procent. In 2015 drongen dieven in die plaats 47 keer een huis binnen, het afgelopen half jaar maar één keer.