SOEST (ANP) - Het paard van Sinterklaas, Amerigo 2.0, is afgelopen maandag overleden. Het dier was 30 jaar oud, meldt paardenrusthuis De Paardenkamp in Soest op Facebook. Amerigo verbleef daar de laatste drie jaar.

Sinterklaas bereed Amerigo van 2014 tot 2020. Hij verscheen in verschillende films en afgelopen winter nog in een miniserie. Daarin bracht de goedheiligman in Soest een geheim bezoek aan zijn gepensioneerde schimmel. Het huidige paard van Sinterklaas heet Ozosnel.