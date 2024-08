Afgevallen running mate Shapiro spreekt steun uit voor Walz

PHILADELPHIA (ANP) - Josh Shapiro, de gouverneur van Pennsylvania die vaak genoemd werd als mogelijke running mate van Kamala Harris, heeft zijn steun uitgesproken voor Tim Walz, de man die door Harris is gekozen om samen met haar de verkiezingscampagne in te gaan. Shapiro schrijft op X dat hij Harris en Walz de komende maanden wil helpen om de verkiezingen te winnen.

"Vicepresident Kamala Harris heeft mijn enthousiaste steun", aldus Shapiro. "En ik weet dat gouverneur Tim Walz een buitengewoon sterke aanvulling is voor het stembiljet dat Kamala zal helpen om ons land vooruit te brengen."

De afgelopen twee weken werden veel namen genoemd als mogelijke running mate voor Harris, maar volgens Amerikaanse media bleef Shapiro naast Walz het langst in de race. Shapiro zegt de laatste weken veel met het campagneteam van Harris te hebben gesproken over de mogelijkheid om de vicepresidentskandidaat te worden. Zondag sprak hij met Harris zelf over haar visie en de komende campagne.

Cruciale wing state

Shapiro (51) is pas anderhalf jaar gouverneur van Pennsylvania, een van de cruciale swing states waar de presidentsverkiezingen feitelijk worden beslist. Pennsylvania ging in 2020 naar de Democraat Joe Biden en in 2016 naar de Republikein Donald Trump. Shapiro staat bekend als een gematigd en populair bestuurder die ook kiezers aanspreekt die niet tot de vaste achterban van de Democraten behoren. Door zijn manier van spreken wordt hij soms vergeleken met oud-president Barack Obama.

"Mijn werk hier in Pennsylvania is nog lang niet af", zegt Shapiro nu hij gouverneur blijft van de Oost-Amerikaanse staat. "Er zijn nog veel meer zaken die ik gedaan wil krijgen voor onze gemeenschap."

Enthousiaste reacties

Ook andere Democraten die vaak genoemd zijn als running mate zijn enthousiast over de keuze voor Walz. Minister van Transport Pete Buttigieg noemt hem een "uitzonderlijk effectieve gouverneur" en kijkt uit naar "wat zijn stem uit het Midden-Westen, militaire ervaring en nuchtere waarden" zullen toevoegen aan het team.

Senator Mark Kelly feliciteert Walz en zegt klaar te zijn om het Democratische duo te helpen tijdens hun campagne. Andy Beshear, de gouverneur van Kentucky, schrijft op X dat het een eer was om overwogen te worden als running mate, maar denkt dat Walz een "geweldige keuze" is om samen met Harris de verkiezingen te winnen.

Start campagne

Harris trapt dinsdag haar campagne af in Philadelphia, de hoofdstad van Pennsylvania, met Walz voor het eerst aan haar zij. Ook Shapiro is daarbij aanwezig, blijkt uit zijn bericht op X: "Zie jullie vanavond in Philly."