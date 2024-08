Waterpolosters vinden zichzelf beter dan gouden ploeg 2008

NANTERRE (ANP) - De waterpolosters van Oranje vinden zichzelf beter dan de ploeg van 2008, die toen in Beijing verrassend de enige Nederlandse olympische waterpolotitel bij de vrouwen tot nu toe pakte. "Ik denk dat wij de afgelopen jaren met al ons succes echt wel meer hebben laten zien dat wij op dit podium thuis horen. Bij hen was het meer een verrassing, al is het natuurlijk nog steeds superknap", zei aanvoerster Sabrina van der Sloot na het behalen van de eerste olympische halvefinaleplek in zestien jaar.

Bondscoach Evangelos Doudesis sluit zich bij zijn 33-jarige routinier aan. "Het goud van 2008 is natuurlijk het grootste succes van het Nederlandse waterpolo, by far. Daar is geen discussie over. Maar ons team is iets stabieler de afgelopen jaren en lijkt wat dat betreft meer op de wereldkampioenen van 1991. Zij hadden ook een paar dominante jaren en kenden duurzaam succes."

De geboren Griek Doudesis coachte de Oranjevrouwen vorige zomer, twee jaar na zijn aanstelling, naar de eerste wereldtitel sinds 1991 en begin dit jaar naar EK-goud in eigen land. Op de afgelopen WK in Doha waren de kwartfinales het eindstation.

Oranje strijdt donderdag met Spanje om een plek in de finale van de Spelen. In de EK-finale van januari en de WK-finale van een jaar geleden wonnen de waterpolosters met veel pijn en moeite van de sterke ploeg.