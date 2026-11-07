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Afgezette president Paraguay aangeklaagd om rol in bankencrisis

Samenleving
door anp
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ASUNCIÓN (ANP/AFP/RTR) - Paraguayaanse aanklagers hebben zaterdag formele aanklachten ingediend tegen de afgezette president Santiago Peña. De conservatieve ex-president wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een bankencrisis.
Peña is aangeklaagd voor machtsmisbruik en wanbeheer voor persoonlijk gewin. Het Openbaar Ministerie heeft verzocht om Peña in voorlopige hechtenis te nemen in afwachting van zijn proces. Ook wil het OM dat zijn vermogen wordt bevroren.
Peña werd vrijdag door de Senaat uit zijn ambt gezet na het faillissement van een digitale bank waarmee hij zakelijke banden onderhield. Hij had voorgesteld zelf af ​​te treden, maar het parlement koos ervoor hem via een afzettingsprocedure uit zijn functie te zetten. Hierdoor verloor Peña de immuniteit waar hij anders aanspraak op had kunnen maken.
De voormalige topman van de centrale bank van Paraguay, Carlos Carvallo, is eveneens aangeklaagd. Naast de aanklachten die voor Peña gelden, wordt hij beschuldigd van het opstellen van valse documenten.
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