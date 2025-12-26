Afrikaanse Unie wijst 'elke erkenning van Somaliland' af

ADDIS ABABA (ANP/AFP) - De Afrikaanse Unie (AU) heeft verklaard dat zij "elke erkenning van Somaliland" afwijst. Israël kondigde eerder aan dat het het afgescheiden Somalische gebied als een soevereine staat beschouwt.

In een verklaring van voorzitter Mahamoud Ali Youssouf roept de AU op de Afrikaanse grenzen te respecteren. "Elke poging om de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Somalië te ondermijnen, brengt het risico met zich mee van een gevaarlijk precedent met verstrekkende gevolgen voor de vrede en stabiliteit op het continent", aldus de verklaring.

Youssouf benadrukt daarnaast dat hij "elke poging of actie om Somaliland als een onafhankelijke entiteit te erkennen, ten stelligste afwijst" en dat Somaliland "een integraal onderdeel blijft van de Federale Republiek Somalië".