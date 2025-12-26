Wall Street vrijwel vlak na rustige handel op tweede kerstdag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag vrijwel onveranderd het weekend ingegaan. Veel richtinggevend nieuws was niet voorhanden voor beleggers op Wall Street. Bovendien verliep de handel erg rustig, omdat veel handelaren vrij waren voor kerst. De volumes lagen ongeveer de helft lager dan normaal.

Wall Street was op tweede kerstdag in tegenstelling tot de Europese beurzen gewoon geopend voor de beurshandel. Op eerste kerstdag waren de Amerikaanse beurzen dicht en op woensdag was er een halve handelsdag in New York. De Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 sloten toen op nieuwe recordniveaus en nu werd even pas op de plaats gemaakt.

De Dow eindigde iets lager op 48.710,97 punten en de S&P 500 zakte een fractie tot 6929,94 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde licht tot 23.593,09 punten. De hoofdgraadmeters boekten over de gehele kerstweek winsten van meer dan 1 procent, waarmee Wall Street bezig lijkt te zijn aan een eindejaarsopmars. Beleggers hopen dat die 'Santa Claus'-rally volgende week kan doorzetten.