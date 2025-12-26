ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street vrijwel vlak na rustige handel op tweede kerstdag

Economie
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 22:15
anp261225115 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag vrijwel onveranderd het weekend ingegaan. Veel richtinggevend nieuws was niet voorhanden voor beleggers op Wall Street. Bovendien verliep de handel erg rustig, omdat veel handelaren vrij waren voor kerst. De volumes lagen ongeveer de helft lager dan normaal.
Wall Street was op tweede kerstdag in tegenstelling tot de Europese beurzen gewoon geopend voor de beurshandel. Op eerste kerstdag waren de Amerikaanse beurzen dicht en op woensdag was er een halve handelsdag in New York. De Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 sloten toen op nieuwe recordniveaus en nu werd even pas op de plaats gemaakt.
De Dow eindigde iets lager op 48.710,97 punten en de S&P 500 zakte een fractie tot 6929,94 punten. De technologiebeurs Nasdaq daalde licht tot 23.593,09 punten. De hoofdgraadmeters boekten over de gehele kerstweek winsten van meer dan 1 procent, waarmee Wall Street bezig lijkt te zijn aan een eindejaarsopmars. Beleggers hopen dat die 'Santa Claus'-rally volgende week kan doorzetten.
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

generated-image (1)

Binnen 7 seconden weet je al of je iemand een eikel vindt

Loading