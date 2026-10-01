Afsluitdijk klaar voor stormseizoen, werkzaamheden afgerond

DEN OEVER (ANP) - De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk is donderdag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuisluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Op en rond de dijk staan nog enkele projecten gepland, maar "het grote werk is gedaan".

Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat stelde de nieuwe pompen en sluizen donderdag in Den Oever officieel in gebruik. Hiermee kan 45 procent meer water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. Dat is nodig, stelt Rijkswaterstaat, met de start van het storm- en hoogwaterseizoen in deze tijd van het jaar en om Nederland te beschermen tegen een stijgende zeespiegel in de toekomst.

De Afsluitdijk doet al meer dan negentig jaar dienst en heeft, naast Noord-Holland en Friesland te verbinden, ook de taak Nederland te beschermen tegen overstromingen. De vernieuwing aan de dijk was een van de grootste waterbouwkundige projecten in Nederland van de afgelopen jaren.