Finland onderzoekt vermoedelijke inbraken bij parlementariërs

HELSINKI (ANP/AFP) - De Finse politie is een vooronderzoek gestart naar een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo zegt niet uit te sluiten dat een buitenlandse mogendheid achter deze incidenten zit.

Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak zichtbaar, zei parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho tijdens een persconferentie. Hij bevestigde dat het parlement op de hoogte is gebracht, nadat Finse media over de kwestie hadden bericht.

Halla-aho kon niet zeggen hoeveel vermoedelijke gevallen bekend zijn, maar zei dat het aantal hoe dan ook "aanzienlijk" is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. Hij vertelde ook dat er nu geen informatie is over een motief of wie hier verantwoordelijk voor is.

'Best mogelijk'

Het onderzoek van de politie bevindt zich nog in een voorstadium. Parlementariërs zijn gevraagd alert te zijn, waarnemingen te melden en zo nodig aangifte te doen. Leden van verschillende partijen zouden zijn getroffen.

"Het is heel goed mogelijk. Het is best mogelijk in deze tijden", zei Orpo toen een journalist hem vroeg of een buitenlandse mogendheid achter de vermeende inbraken kon zitten. "Als iemand Finland, ons gevoel van veiligheid of onze steun aan bijvoorbeeld Oekraïne probeert te destabiliseren, dan heeft dat het tegenovergestelde effect. Het versterkt onze eensgezindheid."

De Finse president Alexander Stubb verklaarde dat "een aanval op een parlementslid een aanval op de democratie is" en dat dat "in geen enkele vorm mag worden toegestaan of geaccepteerd".