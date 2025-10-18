ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegveld Dhaka gesloten om uitslaande brand

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 15:52
anp181025099 1
DHAKA (ANP/RTR) - Alle vluchten van en naar de Bengaalse hoofdstad Dhaka zijn gestaakt door een grote brand in een vrachthal. Volgens lokale autoriteiten zijn 36 blusteams ter plaatse om het vuur, dat tot in de wijde omtrek te zien is, te bedwingen. Volgens een woordvoerder van de Hazrat Shahjalal-luchthaven is geen van de toestellen in gevaar. Wel werden enkele naderende vluchten omgeleid.
Op beelden op sociale media is te zien hoe grote zwarte rookwolken uit de terminal slaan en het omliggende asfalt blank staat van het bluswater. Onduidelijk is wat de oorzaak van de brand is of wanneer de vluchten weer kunnen worden hervat.
De Hazrat Shahjalal-luchthaven is een van de belangrijkste internationale vliegvelden van Bangladesh.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-10-18 om 08.02.02

De PVV-aanhang op X is niet blij met de behandeling bij VI van hun held

nasa-vhSz50AaFAs-unsplash

Diep in de aarde bevindt zich een andere planeet

103877216_m

Vergeet je twintigerjaren: volgens de wetenschap bereik je pas op deze leeftijd je piek

gandr-collage (20)

Poetins geheime harem

shutterstock_1919350124

The Economist: waarom ons een lange en pijnlijke periode van inflatie wacht

ANP-533730884

Politie zet drones in en slingert duizenden bellende fietsers op de bon

Loading