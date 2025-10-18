Vliegveld Dhaka gesloten om uitslaande brand

DHAKA (ANP/RTR) - Alle vluchten van en naar de Bengaalse hoofdstad Dhaka zijn gestaakt door een grote brand in een vrachthal. Volgens lokale autoriteiten zijn 36 blusteams ter plaatse om het vuur, dat tot in de wijde omtrek te zien is, te bedwingen. Volgens een woordvoerder van de Hazrat Shahjalal-luchthaven is geen van de toestellen in gevaar. Wel werden enkele naderende vluchten omgeleid.

Op beelden op sociale media is te zien hoe grote zwarte rookwolken uit de terminal slaan en het omliggende asfalt blank staat van het bluswater. Onduidelijk is wat de oorzaak van de brand is of wanneer de vluchten weer kunnen worden hervat.

De Hazrat Shahjalal-luchthaven is een van de belangrijkste internationale vliegvelden van Bangladesh.