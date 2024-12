Afvalcontainers in grote steden leeggehaald of afgesloten

AMSTERDAM (ANP) - De vier grote steden nemen op het gebied van afvalinzameling verschillende maatregelen om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. In Amsterdam worden op oudjaarsdag op zoveel mogelijk plaatsen de ondergrondse vuilniscontainers leeggehaald, meldt de gemeente. Ook op 1 januari werken de medewerkers van de gemeentereiniging om het huisvuil en grofvuil op te halen.

Amsterdammers worden met klem gevraagd om op oudejaarsdag geen kerstbomen buiten te zetten vanwege mogelijk brandgevaar door vuurwerk.

In Rotterdam sluit de gemeente een deel van de vuilcontainers af rond oud en nieuw en worden veel containers dinsdag nog geleegd. Het advies aan Rotterdammers is het huisvuil op tijd in te leveren of dat tot 2 januari, wanneer de containers weer opengaan, thuis te bewaren. "Leg uw kerstboom niet op oudejaarsdag of nieuwjaarsdag op straat. Voorkom brandgevaar!" waarschuwt ook de gemeente Rotterdam. Rotterdammers die hun kerstboom naar een sportvereniging, scoutingvereniging of speeltuin brengen die aan de inleveractie meedoet verdienen 50 eurocent per kerstboom. Ook de vereniging ontvangt dat bedrag.

Vuurwerkverboden

Sinds half december zijn veel afvalbakken in Rotterdam dicht. Op 4 januari gaan ze weer open. In winkelgebieden zijn de afvalbakken tot 2 januari dicht. "Neem uw afval mee naar huis", is het advies. In zowel Amsterdam als Rotterdam geldt tijdens de jaarwisseling een verbod op het afsteken van vuurwerk, maar de afgelopen jaren hielden mensen zich hier niet aan.

Ook in Den Haag worden maatregelen genomen om de jaarwisseling zonder incidenten te laten verlopen. Containers in sommige delen van de stad worden afgesloten, zei een woordvoerster. "Dit doen we waar nodig, in risicogebieden." In de hele stad ruimt de gemeente grofvuil op, zodat het niet geraakt kan worden door vuurwerk of in brand wordt gestoken.

Afvalophaaldiensten uitgesteld

In Utrecht wordt op nieuwjaarsdag geen vuilnis aan huis opgehaald. Utrecht zet tijdens oud en nieuw extra personeel en materieel in. Op nieuwjaarsdag worden wel extra routes gereden voor ondergrondse containers met restafval. Ook is er op die dagen extra inzet op de routes voor papier en karton. In Utrecht geldt dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod.