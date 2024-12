Basketballegende James wil afsluiten bij Los Angeles Lakers

LOS ANGELES (ANP/RTR) - Basketballer LeBron James hoopt zijn imposante carrière in de NBA af te sluiten bij Los Angeles Lakers, zijn huidige team. Dat vertelde de topscorer aller tijden aan verslaggevers ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag. "Ik zou graag zien dat het hier eindigt", zei James, die bezig is aan zijn 22e seizoen in de NBA. "Het plan is om bij dit team mijn carrière af te ronden, maar ik weet ook hoe het werkt in deze business. Zo dom ben ik niet."

James is de eerste speler in de NBA die meer dan 40.000 punten heeft gemaakt. Hij is ook de speler met de meeste speeltijd in de hoogste Amerikaanse profliga. Bovendien is hij de eerste vader die samen met zijn zoon in een team in de NBA speelde.

Ook dit seizoen bewijst James zijn waarde met een gemiddelde van 23,5 punten, 7,9 rebounds en 9 assists. "Ik kan nog zeker vijf tot zeven jaar op het hoogste niveau spelen, maar dat zal niet gebeuren", zei James. "Ik zit in de laatste fase van mijn loopbaan. Maar ik zal niet stoppen omdat ik het niveau niet aankan."