AfvalWijzer helpt twijfelende kiezers op basis van idealen

vrijdag, 03 oktober 2025 om 11:07
bijgewerkt om vrijdag, 03 oktober 2025 om 11:34
Twijfelende kiezers kunnen vanaf vrijdag terecht bij een nieuwe stemhulp. In de AfvalWijzer, een "idealistisch onafhankelijk project" van de Stichting Cultuurbord, krijgen kiezers vragen op basis van bepaalde waarden die ze met 'ja' of 'nee' moeten beantwoorden. De partijen die niet passen bij de idealen van de kiezer, verdwijnen uit de wijzer totdat er uiteindelijk een overblijft.
"De naam verwijst naar het wegstrepen van partijen. Partijen die afvallen, verdwijnen in de prullenbak", licht initiatiefnemer Mandy Leeuwis toe. "Ons doel is om mensen te laten stemmen op basis van wat ze écht belangrijk vinden en dat is dus niet op een leuke smoel in een stom tv-programma."
Mede-initiatiefnemer Ewout Jansen vindt dat de vragen die in de reguliere stemhulpen worden gesteld vaak onbegrijpelijk zijn. "De stellingen zijn geschikt voor jarenlang fundamenteel onderzoek, niet om snel wat aan te klikken." De AfvalWijzer is volgens de makers "snel, eerlijk en eenvoudig" en "simpelweg veel beter te begrijpen".
'Twijfeltips'
Soms geeft de AfvalWijzer al na enkele vragen een uitkomst. Dat is vaak één partij, maar het kunnen er ook meer zijn. In het laatste geval wordt de kiezer doorverwezen naar de 'twijfeltips'. Daar staan per partij een kernwaarde en een kernvraag opgesomd "als aanmoediging te stemmen op wat je belangrijk vindt".
De initiatiefnemers hopen via crowdfunding genoeg geld op te halen om voortaan bij iedere verkiezing een AfvalWijzer te kunnen maken.
