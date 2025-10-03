ECONOMIE
Peiling omroep: Zwitserland te aardig voor VS in handelsconflict

Economie
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 11:05
ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - Zwitserland is "te aardig" voor de Verenigde Staten in het handelsconflict tussen beide landen. Dat vindt een overgrote meerderheid van de stemmers in een peiling door de Zwitserse nationale omroep SRG SSR. De VS hebben op de meeste Zwitserse producten invoerheffingen opgelegd van 39 procent. Dat is het hoogste tarief voor een ontwikkeld land dat president Donald Trump heeft opgelegd.
Volgens de peiling onder ruim 32.000 Zwitsers vindt ongeveer 80 procent van de deelnemers dat de regering zich harder zou moeten opstellen in het handelsconflict met de Amerikanen. De hoge heffingen hebben de Zwitsers geschokt, want de VS zijn een zeer belangrijke exportmarkt voor Zwitserse horloges, sieraden en chocolade van merken als Rolex, Hublot en Lindt.
Brancheorganisaties vrezen dat de tarieven tot groot banenverlies in Zwitserland kunnen leiden. In augustus was er al een forse daling te zien van de export naar de VS. De Zwitserse regering hoopt nog tot een nieuwe deal te komen met Washington.
