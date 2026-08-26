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Agema bij coronaverhoor: Tweede Kamer had een kennisachterstand

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 11:14
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DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer werd in de begintijd van de corona-uitbraak in Nederland onvoldoende geïnformeerd hierover en dat werkte door in de besluiten waarmee parlementariërs instemden. Dat zei Fleur Agema, die destijds Kamerlid was voor de PVV, woensdagochtend bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. "Wij hadden een informatieachterstand."
Dat zag ze bijvoorbeeld gebeuren bij het bezoekverbod in verpleeghuizen, wat ze achteraf een "verkeerd besluit" vond. De informatie dat het virus ook al rondging bij een deel van de ziekenhuismedewerkers, zonder dat zij noemenswaardige klachten hadden, werd niet met haar gedeeld. Dat terwijl Agema die informatie wel had willen meenemen in haar besluit om voor of tegen te stemmen. Dat verwijt ze Jaap van Dissel, die destijds voorzitter was van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de pandemie.
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