Horen we deze week waarom een moeder haar dochtertje martelt?

In mei 2026 kwam in Stadskanaal een schokkende zaak van ernstige en stelselmatige kindermishandeling aan het licht. Twee bevriende moeders (31 en 34 jaar) werden gearresteerd op verdenking van zware mishandeling, vrijheidsberoving en poging tot doodslag van hun jonge kinderen van 6 en 7 jaar. De zaak leidde tot felle maatschappelijke verontwaardiging en politieke vragen over het falen van jeugdzorginstanties.

Deze week staan de twee moeders voor de rechter in een zaak over ernstige kindermishandeling van het meisje van 6 jaar. Het gaat om een proformazitting, dus nog niet om de inhoudelijke behandeling van de zaak.

langdurige mishandeling. Het meisje werd eerder met uitdrogings- en ondervoedingsverschijnselen opgenomen in het UMCG en lag volgens de berichtgeving zelfs in coma op de intensive care. Het gaat om de moeder van het meisje en haar voormalige hartsvriendin, die door justitie worden verdacht vanHet meisje werd eerder met uitdrogings- en ondervoedingsverschijnselen opgenomen in het UMCG en lag volgens de berichtgeving zelfs in coma op de intensive care.

Ook een 7-jarige jongen zou zijn mishandeld en opgesloten, maar de strafrechtelijke vervolging richt zich nu op de verdenking van mishandeling en poging tot doodslag op het 6-jarige meisje. De kinderen verblijven inmiddels op een veilige plek en krijgen hulp bij de verwerking van het trauma.

De twee verdachten beschuldigen elkaar over en weer. De zaak leidde in Stadskanaal tot grote maatschappelijke onrust; bij de woning werden massaal knuffels neergelegd nadat de verdenkingen naar buiten kwamen.