Agema over financiën zorgakkoord: ik kan hier goed mee leven

DEN HAAG (ANP) - "Ik kan hier goed mee leven", zegt zorgminister Fleur Agema over het akkoord rond de financiering van het aanvullend zorgakkoord dat ze heeft bereikt met minister van Financiën Eelco Heinen. Agema (PVV) wilde blijvend geld voor innovaties die de zorg efficiënter maken, Heinen (VVD) wilde dit voor twee jaar toezeggen. De twee hebben besloten over twee jaar de besteding van de miljoenen te evalueren en in het voorjaar van 2028 een nieuw besluit te nemen.

"Dat is perspectief op structurele financiering", concludeerde Agema voor de ministerraad op woensdag. "Ik geloof hierin. En ik hoop nu de weg vrij te hebben om een zorgakkoord te kunnen sluiten met zeventien zorgpartijen. Dat is de komende tijd dan weer aan de orde."

De minister zei het niet erg te vinden dat ze later nog bewijs moet leveren dat het zorggeld goed wordt besteed. "Dat zal vanzelf in orde komen."