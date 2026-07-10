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Dodental aardbevingen Venezuela stijgt naar ruim 4100

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 00:58
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CARACAS (ANP/AFP) - Het dodental door de dubbele aardbeving die Venezuela op 24 juni trof, is opgelopen tot 4118. Dat heeft de Venezolaanse regering bekendgemaakt. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten staan op 16.740. Bij de vorige officiële balans werden 3889 doden gemeld.
De aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral het noorden van Venezuela. De kans om nog overlevenden te vinden is zeer klein. De Verenigde Naties schatten dat mogelijk nog tienduizenden mensen worden vermist. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren.
Nu de reddingsoperaties overgaan in herstelwerkzaamheden, groeit ook de onvrede onder de bevolking. In de zwaar getroffen deelstaat La Guaira uiten inwoners openlijk kritiek op de regering van waarnemend president Delcy Rodríguez. Ze verwijten de autoriteiten dat de hulpverlening tekortschiet en dat burgers en internationale hulpverleners het grootste deel van de reddingsoperaties hebben uitgevoerd.
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