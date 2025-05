Agenten gewond bij aanhoudingen in Alphen en Etten-Leur

ALPHEN/ETTEN-LEUR (ANP) - Politieagenten zijn zaterdag gewond geraakt bij twee incidenten, in Alphen en in Etten-Leur (Noord-Brabant).

In Alphen weigerde een stopgezette automobilist, met naast hem een kind, mee te werken met de politie. De man gebruikte veel geweld, sloeg een van de agenten meerdere malen in het gezicht en trapte een ander. De agenten zetten pepperspray in om de man onder controle te krijgen. Beide politiemensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Bij een arrestatie in Etten-Leur liepen ook meerdere agenten verwondingen op. Dat gebeurde in een woning aan de Langstraat, waar de verdachte zich verzette tegen zijn aanhouding. De politie bezocht hem in een lopend onderzoek. Hij schopte en sloeg de agenten. Die hebben het stroomstootwapen ingezet en konden de man aanhouden.

In beide gevallen doen de politiemensen aangifte van mishandeling.