ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Agentschap UKMTO meldt weer schade door projectiel in Hormuz

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 12:47
anp270626124 1
LONDEN/DUBAI (ANP/RTR) - De Britse maritieme organisatie UKMTO heeft weer melding gemaakt van een incident met een projectiel in de Straat van Hormuz. De brug van een tanker is beschadigd door een onbekend projectiel, maar er zijn geen gewonden en er wordt geen milieuschade gevreesd. De regeringsinstantie UKMTO noemt de situatie in de zeestraat nu behoorlijk gevaarlijker. Het zou mogelijk om de olietanker KIKU gaan die onder Panamese vlag vaart.
Donderdag leidde de inslag van een projectiel op een boot voor de kust van Oman in de zeestraat tot Amerikaanse aanvallen op Iran. Daarop heeft Iran zaterdag gereageerd met droneaanvallen op wat het noemt "Amerikaanse doelen in de regio". Iran stelt dat de VS de voorlopige overeenkomst tussen beide landen in gevaar brengen door spanningen in de Straat van Hormuz te creëren en zo het akkoord "flagrant te schenden".
loading

POPULAIR NIEUWS

302274387_m

Bijna niemand kent deze vorm van intelligentie, terwijl die superbelangrijk is

dc189c9f609ddcd559399790e633c24c45249325

Als je deze gele brief van Justitie krijgt kun je maar beter openmaken

179201354_m

Zie je ineens een sleuteltje op je Android-scherm? Dit is wat het écht betekent

generated-image

Hitte laat asfalt knappen: snelwegen deels dicht, reizigers gewaarschuwd

shutterstock_2300293101

De 5 grootste fouten die mannen heel vaak maken in een relatie

shutterstock_1227888910

Dit is waar Nederlanders het bangst voor zijn op vakantie — en het is niet zakkenrollerij

Loading