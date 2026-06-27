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Van de Zandschulp maandag op Wimbledon in eerste partij op baan 7

Sport
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 12:39
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LONDEN (ANP) - Botic van de Zandschulp komt maandag als eerste Nederlandse tennisser in actie op Wimbledon. De nummer 52 van de wereldranglijst speelt tegen de Amerikaan Aleksandar Kovacevic de eerste partij op baan 7. De wedstrijd begint om 11.00 uur plaatselijke tijd, dus 12.00 uur Nederlandse tijd.
Ook Jesper de Jong komt op de eerste dag van het hoofdtoernooi in actie. De Nederlandse nummer 74 neemt het tegen Rinky Hijikata uit Australië op in de vierde en laatste partij op baan 10. Voor die wedstrijd zijn er twee enkelpartijen bij de vrouwen en een bij de mannen.
Tallon Griekspoor komt nog niet in actie op de eerste dag. De Nederlandse nummer 39 van de wereldranglijst treft de Australiër James Duckworth.
Titelverdediger Jannik Sinner opent het toernooi op het centre court. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst neemt het om 14.30 uur Nederlandse tijd op tegen Miomir Kecmanović uit Servië. Daarna komt Aryna Sabalenka uit Belarus, de nummer 1 bij de vrouwen, op die baan in actie tegen Teodora Kostović uit Servië. De Servische zevenvoudig kampioen Novak Djokovic speelt de derde en laatste partij van de dag op het centre court tegen Wu Yibing uit China.
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