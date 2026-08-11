Zo veilig zijn Booking.com, Airbnb en Vrbo écht — en dit platform beschermt je geld het beste

Wie via een groot boekingsplatform reserveert, loopt aanzienlijk minder risico dan bij een rechtstreekse overschrijving naar een onbekende verhuurder. Maar de bescherming verschilt sterk per platform én per type probleem. Voor gasten biedt Airbnb op papier de breedste, meest directe bescherming bij een ondeugdelijke accommodatie of een annulerende host.

De belangrijkste conclusie

Airbnb heeft met AirCover een relatief ruim vangnet: bij een ernstig probleem met de accommodatie kan het platform helpen met een vergelijkbaar verblijf of een gehele dan wel gedeeltelijke terugbetaling. Meld het probleem wel binnen 72 uur en leg het vast met foto’s en berichten. Bij annulering door de host krijg je het volledige bedrag terug; bij een annulering binnen 30 dagen voor aankomst helpt Airbnb bovendien met omboeken, mits er een vergelijkbare optie beschikbaar is.

Booking.com kan ook terugbetalen en helpen met een alternatief, maar de precieze bescherming hangt vaker af van wie de betaling verwerkt en van de annuleringsvoorwaarden die de accommodatie zelf heeft ingesteld. Vrbo biedt een garantie tegen specifieke incidenten, maar die is veel beperkter en verlangt vaak dat de reiziger eerst de host én bank of creditcardmaatschappij aanspreekt.

Zo verschillen de platforms

Platform Als de host annuleert of niet levert Bij een ernstig gebrek Hoe sterk is de geldbescherming? Airbnb Volledige restitutie; bij late hostannulering kan Airbnb helpen een vergelijkbare accommodatie te vinden AirCover kan omboeking of gehele/gedeeltelijke restitutie bieden, na melding binnen 72 uur Breed, maar afhankelijk van snelle melding en bewijs Booking.com Kosteloos annuleren en terugbetaling wanneer de aanbieder niet kan leveren en geen passend alternatief heeft; het platform kan helpen met een alternatief Afhandeling hangt mede af van de accommodatie en van wie de betaling organiseerde Redelijk, maar minder uniform Vrbo Mogelijke hulp of vergoeding bij toegang geweigerd zonder geldige reden Alleen bij niet-gemelde, wezenlijke gebreken die de woning onbruikbaar maken Smal: alleen vier expliciet omschreven situaties

Bronnen: Airbnb, Booking.com en Vrbo.booking

Waarom Airbnb het beste scoort

Airbnb combineert drie elementen die voor reizigers belangrijk zijn:

Geld terug bij hostannulering. De restitutie verloopt automatisch wanneer de host annuleert.

Hulp bij een slecht of onbewoonbaar verblijf. Valt een probleem onder AirCover, dan kan Airbnb een vergelijkbare accommodatie zoeken of een gehele of gedeeltelijke terugbetaling geven.

Een duidelijk meldmoment. De regel is streng — binnen 72 uur melden — maar wel concreet. Dat is beter hanteerbaar dan een bescherming waarbij je eerst langs meerdere partijen moet.

Dat maakt Airbnb niet risicoloos. AirCover is geen vrijbrief om achteraf ontevredenheid te melden: het gaat om aantoonbare problemen, zoals een accommodatie die wezenlijk afwijkt van de advertentie, niet toegankelijk is of ernstige gebreken heeft. Bewaar daarom foto’s, screenshots van de advertentie en alle communicatie in de app.

Booking.com: veilig, maar afhankelijker

Booking.com is vooral sterk bij hotels en professionele accommodaties. Als de aanbieder de geboekte optie niet kan leveren en geen geschikt alternatief biedt, mag de reiziger gratis annuleren met terugbetaling. Booking.com zegt vervolgens te kunnen helpen bij het vinden van een alternatief van vergelijkbare categorie en prijs; is dat alternatief iets duurder, dan kan het prijsverschil worden terugbetaald na overleg van de rekening.

De zwakte zit in de versnippering. Bij annulering door de reiziger worden kosten en restitutie bepaald door het annuleringsbeleid van de accommodatie. Ook bij terugbetalingen maakt het uit of Booking.com zelf de betaling organiseerde: in dat geval betaalt het platform terug; anders probeert het de accommodatie tot terugbetaling te bewegen.

Kijk dus vóór het boeken altijd naar:

Of je gratis kunt annuleren, en tot wanneer.

Of je vooraf betaalt aan Booking.com of rechtstreeks aan de accommodatie.

Of de accommodatie recente, geloofwaardige beoordelingen heeft.

Of de totale prijs inclusief toeslagen en eventuele borg duidelijk is.

Vrbo: degelijk, maar het smalste vangnet

Vrbo’s VrboCare-garantie — eerder bekend als Book with Confidence — beschermt bij vier situaties: fraude via het platform, onterechte weigering van toegang, een niet-gemeld ernstig gebrek waardoor het huis onbruikbaar is, en een onterecht ingehouden borg of restitutie. Betaling moet via de Vrbo-checkout zijn verlopen.

De beperkingen zijn belangrijk. Vrbo noemt de regeling nadrukkelijk geen algemene tevredenheids- of geld-terug-garantie. Annuleringen door ziekte, vluchtvertraging, baanverlies, pandemieën of natuurrampen vallen er bijvoorbeeld niet automatisch onder. Bovendien moet de reiziger bij een geschil meestal eerst de host en daarna de bank, kaartuitgever of betaaldienst om terugbetaling vragen.

Vrbo is dus niet onveilig, maar wie vooral maximale financiële zekerheid zoekt, heeft minder ruime bescherming dan bij Airbnb.

Zo boek je zo veilig mogelijk

Betaal uitsluitend binnen het platform. Vrbo waarschuwt expliciet dat betalingen buiten de eigen checkout niet onder de bescherming vallen; Airbnb geeft hetzelfde basisadvies

Verlaat ook voor berichten het platform niet. Dat levert een tijdlijn en bewijs op als er iets misgaat.

Weiger verzoeken om een aanbetaling via bankoverschrijving, crypto, betaalverzoek of een link buiten de app.

Controleer annuleringsvoorwaarden vóór je betaalt, vooral bij niet-restitueerbare tarieven.

Maak direct bij aankomst foto’s of video’s als iets niet klopt en meld ernstige gebreken meteen in de app.

Gebruik een uniek wachtwoord en schakel tweestapsverificatie in. Airbnb adviseert dit expliciet als bescherming tegen accountfraude en phishing.

Voor een hotelboeking met flexibele annuleringsvoorwaarden is Booking.com doorgaans een praktische en veilige keuze. Voor een vakantiehuis of appartement waarbij je vooral beschermd wilt zijn tegen een last-minute annulering, een ondeugdelijke accommodatie of een ontbrekende verblijfplaats, biedt Airbnb momenteel het meest uitgebreide reizigersvangnet.

Wil je zonder zorgen een vakantiehuis, appartement of hotel boeken? Lees ook: