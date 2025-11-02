ECONOMIE
AH: veel extra drinkwater geleverd aan supers in regio Utrecht

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 11:58
anp021125059 1
ZAANDAM (ANP) - Supermarktketen Albert Heijn heeft sinds zaterdagavond veel extra drinkwater geleverd aan zijn winkels in de regio Utrecht. Dat meldt een woordvoerder. Door een kookadvies voor drinkwater in en rond de stad is er veel meer vraag naar water in supermarkten.
De woordvoerder zegt dat er zondag geen lege schappen zijn in de AH-winkels voor verpakt water en flessenwater door de grote vraag. AH zei zaterdag nog veel water op voorraad te hebben en riep mensen op om rust te bewaren en niet te veel water in te slaan.
In delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist is het drinkwater verontreinigd met de darmbacterie enterokokken. Het kookadvies dat waterbedrijf Vitens geeft, geldt nog zeker tot en met dinsdagmiddag.
