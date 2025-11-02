Voorlopig nog gekookt en flessenwater in Utrechtse ziekenhuizen

UTRECHT (ANP) - Ziekenhuizen in Utrecht hebben ook zondag nog te maken met de verontreiniging van het drinkwater in en rond de stad. Gebruik flessenwater of verpakt water, of kook het water minstens drie minuten, blijft het dringende advies van waterbedrijf Vitens, zeker tot en met dinsdagmiddag.

Voor het Diakonessenhuis in Utrecht was het zaterdagmiddag "even spannend om alles te organiseren", zegt een woordvoerster. De facilitaire dienst is aan het inkopen geslagen waardoor er in de middag "ongeveer 1800 liter flessenwater" kon worden geleverd. Verder zijn alle afdelingen ingeschakeld om water volgens het advies van waterbedrijf Vitens drie minuten te koken. Aan de collega's van de avondploegen is gevraagd zelf water mee te nemen.

Ziekenhuis UMC Utrecht meldt op de site dat bezoekers en patiënten met een afspraak op een polikliniek geen koffie, thee of drinkwater kunnen krijgen. Neem het zelf mee, is het devies. Zaterdag al zei een woordvoerster dat er grote hoeveelheden gekookt water stonden af te koelen.