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AI-model van Meta hackt ander bedrijf tijdens tests

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 3:35
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MENLO PARK (ANP) - Een van de AI-modellen van Meta heeft tijdens tests voor cybersecurity een ander bedrijf gehackt. Vergelijkbare incidenten kwamen ook al voor bij AI-modellen van Anthropic en OpenAI.
Meta liet weten een incident te onderzoeken waarbij een foutieve configuratie door Irregular - een onafhankelijk bedrijf dat cybersecuritybeoordelingen uitvoert voor Meta - een van zijn modellen tijdens een test per ongeluk internettoegang gaf.
Het model "maakte misbruik van een beveiligingslek op een manier die vergelijkbaar is met eerder gemelde gevallen bij andere bedrijven", aldus Meta in een verklaring.
De incidenten bij OpenAI en Anthropic kwamen ook door configuratiefouten, waardoor de modellen van Anthropic per ongeluk toegang kregen tot het internet. In het geval van OpenAI maakte een AI-agent zelfstandig misbruik van een tot dan toe onbekende kwetsbaarheid om tijdens cybersecuritytests het internet te bereiken.
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